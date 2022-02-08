Дания усилит военную готовность на фоне российского кризиса вокруг Украины

Дания заявила во вторник, что повысит свою военную готовность, включая развертывание двух истребителей на острове в Балтийском море, "из-за неприемлемого военного давления России на Украину".

Об этом заявил начальник штаба обороны страны Флемминг Лентфер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Командование обороны Дании заявило, что подготовит боевой батальон численностью 700-800 солдат, который сможет находиться в боевой готовности и участвовать в операциях НАТО в течение от одного до пяти дней по сравнению с нынешними 30 днями.

"Мы укрепляем наш военный потенциал, чтобы иметь возможность реагировать быстрее, если этого требует ситуация", - заявил Лентфер.

В то же время, он сказал, что нынешняя угроза для Дании не увеличилась.

Дания также подготовит фрегат для таких задач, как усиленный мониторинг датских вод, и планирует отправить два истребителя F-16 на датский остров Борнхольм в Балтийском море в ближайшее время.

Как сообщалось, на фоне кризиса Дания также решила дополнительно выделить 22 миллиона евро на усиление сектора безопасности Украины.