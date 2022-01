Дания дополнительно выделит 22 млн евро на безопасность Украины

Дания дополнительно выделит 22 миллиона евро на усиление сектора безопасности Украины.

Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает "Европейская правда".

"Благодарен коллеге и другу Йеппе Кофоду за его своевременный визит на Донбасс, свидетельствующий о солидарности Дании с Украиной на фоне неприемлемых угроз со стороны России. Высоко ценю решение выделить дополнительные 22 млн евро на усиление сектора безопасности Украины. Это проявление настоящей дружбы", – написал он.

Thank you, dear friend @JeppeKofod, for your timely visit proving Denmark’s solidarity with Ukraine in the time of Russia’s unprovoked and unacceptable threats. The decision to allocate additional €22 mln for strengthening Ukraine’s security sector is an act of true friendship. https://t.co/TlTl7ZkdC2