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Дания дополнительно выделит 22 млн евро на безопасность Украины

Понедельник, 17 января 2022, 07:38

Дания дополнительно выделит 22 миллиона евро на усиление сектора безопасности Украины.

Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает "Европейская правда".

"Благодарен коллеге и другу Йеппе Кофоду за его своевременный визит на Донбасс, свидетельствующий о солидарности Дании с Украиной на фоне неприемлемых угроз со стороны России. Высоко ценю решение выделить дополнительные 22 млн евро на усиление сектора безопасности Украины. Это проявление настоящей дружбы", – написал он.

Кофод на выходных посетил Украину и побывал на линии столкновения на Донбассе.

"Призываю Россию к деэскалации ситуации. Дания полностью поддерживает украинский суверенитет. Новый вклад Дании в деятельность по разминированию и программу стабилизации продолжается", – написал он после визита.

Напомним, 17 января глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан посетит Украину вместе с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Они планируют поехать на Донбасс.

Бербок должна впервые посетить Киев в понедельник, а затем отправится в Москву.

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Дания Донбасс и ОРДЛО

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