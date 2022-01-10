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Дания усилит присутствие в миссиях НАТО в странах Балтии

Понедельник, 10 января 2022, 16:21

Правительство Дании решило направить в миссии НАТО в Балтии еще один фрегат и четыре истребителя F-16 на фоне обострения риторики Российской Федерации и наращивания ею сил на границах с Украиной.

Как сообщает DR, об этом сказал министр иностранных дел Еппе Кофод, пишет "Европейская правда".

Для усиления защиты стран Балтии туда отправится дополнительный датский фрегат Peter Willemoes со 160 членами экипажа и четыре истребителя F-16, которые дополнят воздушные силы НАТО в регионе, а также 70 военных.

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"Наш подход в вопросе России и Украины имеет два трека: это мощная оборона и сдерживание, и здесь мы действуем вместе с НАТО, и это готовность к диалогу. Но для этого нужно чтобы Россия прекратила провокации и угрозы", - сказал министр.

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Дания Россия Альянс

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