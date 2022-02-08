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Правительство Польши одобрило решение передать Украине военное оборудование

Вторник, 8 февраля 2022, 18:02

Правительство Польши утвердило решение о передаче Вооруженным силам Украины военного оборудования на безвозмездной основе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет польское государственное агентство РАР.

"Правительство хочет поддержать своего восточного соседа, предоставив безвозмездно военную технику. Это очередное решение Совета министров о передаче оборудования Украине", - говорится в сообщении.

В решении отмечается, что передача техники не снизит боеготовность польских воинских частей.

"Решение о передаче военного имущества было принято в результате проведенного анализа с учетом необходимости обеспечения текущих операций польских вооруженных сил и поддержания необходимого уровня запасов армии", - заявили в правительстве.

Ранее сообщалось, что Польша на этой неделе пришлет Украине первую партию военной помощи для защиты от потенциальной агрессии со стороны РФ.

2 февраля правительство Польши одобрило решение о предоставлении Украине помощи оружием в виде противоракетных комплексов и амуниции.

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