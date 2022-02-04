Первая партия военной помощи Польши поступит в Украину на следующей неделе

Польша на следующей неделе пришлет Украине первую партию военной помощи для защиты от потенциальной агрессии со стороны РФ.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает "Европейская правда" со ссылкой на канцелярию польского премьера.

"Мы видим ужесточение давления со стороны России. У Украины есть решимость защищаться, но часто не хватает техники. Тот, кто хочет защищаться, должен иметь чем защищаться. Поэтому скорость и оперативность должны быть на нашей стороне", - заявил Моравецкий во время визита в оборонное предприятие "Тарнув".

"Кроме необходимой гуманитарной помощи наша страна вскоре предоставит Украине военную технику для защиты от потенциальной агрессии со стороны России. Это включает в себя десятки тысяч снарядов и артиллерийских боеприпасов, минометов, гранатометов и другого оборонного оружия" - уточнил он.

Как заверил глава польского правительства, первый военный транспорт отправится в Украину уже на следующей неделе.

По его словам, польское правительство также ищет помощи для Украины на международной арене.

"Как государство, которое сейчас председательствует в ОБСЕ, вместе с президентом Анджеем Дудой мы пытаемся организовать дипломатические действия, чтобы увеличить шансы на сохранение мира за нашей восточной границей", - сказал Моравецкий.

"Безопасная Украина – в интересах Польши и Европы", - подчеркнул он.