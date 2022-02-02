Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Правительство Польши одобрило военную помощь для Украины: ПЗРК и боеприпасы

Среда, 2 февраля 2022, 09:21

Правительство Польши одобрило решение о предоставлении Украине помощи оружием посредством противоракетных комплексов и амуниции.

Об этом объявил в ночь на 2 февраля министр обороны Польши Мариуш Блащак, пишет "Европейская правда".

"Хорошие новости. По моей просьбе Совет министров одобрил решение о помощи Украине. Мы предоставим самое современное польское оборудование - переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы", - сообщил Мариуш Блащак. 

Союз Украина-Британия-Польша. Все детали и ожидания

Напомним, накануне во время визита в Киев премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Польша планирует передать Украине "боеприпасы, ПЗРК Grom и дроны разного типа".

"Piorun" ("Молния") - это модернизированная модификация ПЗРК Grom, известная также как Grom-М, польского производства, предназначенная для поражения самолетов, вертолетов и беспилотников.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа здесь" с самым интересным от ЕвроПравды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша

Статьи

Немецкое оружие для Киева: как СМИ заставля.т Берлин менять политику по отношению к Украине

Шокирующие заявления немецкого вице-адмирала и резонанс, который они повлекли за собой - многих заставили задуматься и сделать выводы...
1 февраля 2022 — Кристина Бондарева, Сергей Сидоренко, Европейская правда

Из Рима не убежишь: как лидера Италии уговорили идти на второй срок и что это значит для Украины

Результат президентских выборов в Италии стал вполне позитивным для Украины. И это – на фоне риска победы откровенно пропутинских кандидатов.
1 февраля 2022 — Ярина Груша-Поссамай, для Европейской правды

Трюдо передумал: почему Канада до сих пор не предоставила Украине летальное вооружение

Канада пообещала предоставить Украине летальное вооружение, но быстро передумала. Что стало причиной такого разворота? И является ли этот вопрос окончательно закрытым?
31 января 2022 — Дмитрий Шеренговский