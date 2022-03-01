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Зеленский призвал страны мира провозгласить РФ государством-террористом

Вторник, 1 марта 2022, 12:49

Президент Владимир Зеленский после ракетного удара по площади Свободы в Харькове призвал государства мира провозгласить Россию государством-террористом.

Об этом он сказал в обращении во вторник, сообщает "Европейская правда".

"Ракета по центральной площади - это откровенный, ничем не прикрытый террор. Никто не простит, никто не забудет. Удар по Харькову является военным преступлением. Это государственный терроризм Российской Федерации. После такого Россия - это государство-террорист, очевидно, и это должно быть признано официально", - заявил глава Украинского государства.

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Он призвал все государства мира немедленно и действенно отреагировать на эту преступную тактику агрессора и провозгласить, что Россия совершает государственный терроризм.

"Требуем полной ответственности для террористов в международных судах", – сказал президент Зеленский.

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан объявил, что начнет расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности в Украине.

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