МИД Молдовы вызвал посла Беларуси из-за карты, которую показал Лукашенко

Посла Беларуси в Молдове вызвали в молдавский МИД для объяснений по поводу карты, которую продемонстрировал на расширенном заседании Совета безопасности Беларуси самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Молдовы, пишет "Европейская правда".

Лукашенко показал карту боевых действий на Украине с отмеченными направлениями ударов. Одна из стрелок показывала направление удара в сторону Молдовы и Приднестровья.

МИД Молдовы срочно вызвал посла Беларуси "для выяснения обстоятельств и объяснений по поводу отсылки к нашей стране".

"В дискуссии с государственным секретарем Русланом Болбочаном посол Анатолий Калинин заявил, что речь идет о неправильном представлении информации сотрудниками Министерства обороны Республики Беларусь", - отметили в министерстве.

Глава МИД Молдовы Нику Попеску накануне заявил, что его страна готовится к разным сценариям из-за российской угрозы в Приднестровье.

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