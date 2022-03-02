МЗС Молдови викликало посла Білорусі через карту, яку показав Лукашенко

Посла Білорусі у Молдові був викликаний до молдовського МЗС для пояснень щодо карти, яку продемонстрував на розширеному засіданні Ради безпеки Білорусі самопроголошений президент Александр Лукашенко.

Про це повідомила пресслужба МЗС Молдови, пише "Європейська правда".

Лукашенко показав карту бойових дій в Україні з відзначеними напрямками ударів. Одна зі стрілок показувала напрямок удару в бік Молдови та Придністров'я.

МЗС Молдови терміново викликало посла Білорусі "для з'ясування обставин та пояснень щодо відсилки до нашої країни".

"У дискусії з державним секретарем Русланом Болбочаном посол Анатолій Калінін заявив, що йдеться про неправильне подання інформації співробітниками Міністерства оборони Республіки Білорусь", - зазначили в міністерстві.

Глава МЗС Молдови Ніку Попеску напередодні заявив, що його країна готується до різних сценаріїв через російську загрозу у Придністров’ї.

Читайте також аналітику про те, чи піде Лукашенко на введення білоруських військ в Україну: Примусове вторгнення: що змінює участь військ Білорусі на боці РФ