Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Канцлер Германии исключил вмешательство НАТО в войну РФ против Украины

Среда, 2 марта 2022, 13:44

Канцлер Германии Олаф Шольц исключил участие НАТО в войне, которую РФ ведет против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

"Мы не будем вмешиваться военным образом. Это касается НАТО, он этого делать не будет, а также всех остальных. Это было бы неправильно в этой ситуации", - сказал Шольц в среду во время своего первого визита в Израиль.

"То, что мы делаем - это поддерживаем", - уточнил канцлер, упомянув о финансовой и гуманитарной помощи.

По его словам, санкции уже оказывают эффект: "Я считаю, что это правильные решения".

Он сказал, что будет работать над тем, чтобы мирные переговоры между Россией и Украиной продолжились в ближайшее время.

"Конечно, сейчас речь идет о том, что дипломатия снова получает отличный шанс", - сказал Шольц. При этом он снова призвал Россию немедленно прекратить все военные действия.

"Нападения на гражданскую инфраструктуру и гражданское население должны прекратиться", – заявил он.

Напомним, экс-президент Литвы Даля Грибаускайте призвала Североатлантический альянс вступить в войну за отстаивающую свою независимость Украину.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ Германия

Статьи

История проигранных Россией войн говорит: не списывайте со счетов Украину!

Происходящее в Украине — это действительно война за Европу и ценности, на которых основана западная цивилизация.
2 марта 2022 — Ярослав Курфюрст, МИД Чехии

Принудительное вторжение: что меняет участие войск Беларуси на стороне РФ

Насколько весомой может стать военная поддержка Беларусью агрессии против Украины? И для кого она несет больше негативных последствий – для Киева или для режима Лукашенко? (укр.)
2 марта 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

В ЕС в турборежиме: как и когда будут рассматривать заявку Украины об ускоренном вступлении

Заявка Украины о вступлении в ЕС имеет все шансы на удовлетворение. Процесс вступления запустится уже в марте.
1 марта 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда