Прага переименует улицу возле посольства РФ в Героев Украины

Прага переименует одну из улиц рядом с посольством России в Героев Украины, а один из железнодорожных мостов - в честь украинского военного, погибшего в первый день полномасштабной войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CTK.

С инициативой выступила мэрия 6-го округа Праги. Название "Героев Украины" предлагают дать части улицы Коронации (Korunovační) там, где она проходит рядом с посольством РФ.

Железнодорожный мост неподалеку предлагают назвать именем украинского матроса Виталия Скакуна, взорвавшего вместе с собой Генический мост, чтобы остановить продвижение российской танковой колонны.

В органах самоуправления отмечают, что переименование не должно вызывать излишних административных проблем, так как на этом участке улицы длиной 150 метров никто не проживает и не зарегистрирован как юридическое лицо.

Один из депутатов от партии экс-премьера Андрея Бабиша ANO, Ондржей Прокоп, раскритиковал идею как "дешевый пиар-ход" вместо того, чтобы заниматься реальными проблемами города, а нынешнее название улицы исторически обосновано. В партии TOP-09 ему ответили, что оригинальное название никуда не исчезает, поскольку переименовывают только участок улицы.

Присвоение названий публичным пространствам в Праге утверждается городской мэрией. Предложения могут подавать все желающие. Их обсуждают сначала в окружных советах-мэриях, далее передают на рассмотрение топографической комиссии, и если там нет оговорок – в мэрию Праги.

Улица Героев Украины, если изменения утвердят, будет располагаться рядом с площадью Бориса Немцова – так в 2020 году переименовали площадь, на которую выходят ворота посольства РФ.

В первую неделю полномасштабной войны общественный транспорт города украсили украинскими флагами, а активисты временно переименовали улицу Ruská (Русская), дописав несколько слов, чтобы вышло знаменитое послание украинских пограничников к российскому военному кораблю.