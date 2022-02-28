Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В Праге украсили весь общественный транспорт украинскими флагами

Понедельник, 28 февраля 2022, 09:00

Власти чешской столицы в знак солидарности с Украиной разместили украинские флаги на всем муниципальном транспорте.

Об этом "Европейской правде" рассказал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

Посол подчеркнул, что это, очевидно, централизованная инициатива, потому что маркировка проставлена ​​на всех автобусах. "Я уже видел ее на десятках автобусов", - добавил он, предоставив фото одного из них.

 

Точно так же – спереди и сзади - промаркированы трамваи, курсирующие в Праге.

Кроме рисунка в цвете украинского флага, на транспорте установлены украинские флажки.

 

Примечательно, что это самостоятельная инициатива пражской власти, реализованная без просьбы украинского правительства.

Заметим, что власти Праги не в первый раз отличаются действиями, свидетельствующими об осознании ими российской опасности. В 2020 году в Праге был демонтирован монумент маршалу Коневу, который до этого много раз закрывали и обливали краской. Также перед ним устанавливали разъяснительные таблички о советской оккупации.

В адрес нескольких представителей власти звучали угрозы от РФ, в конце концов их пришлось взять под охрану.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Чехия

Статьи

ДОКУМЕНТ

Текст решения ООН об агрессии РФ против Украины. Комментированный перевод

Такого единодушия в решениях Генассамблеи ООН по поводу продолжающихся вооруженных конфликтов в мире – наверное, не было еще никогда.
2 марта 2022

История проигранных Россией войн говорит: не списывайте со счетов Украину!

Происходящее в Украине — это действительно война за Европу и ценности, на которых основана западная цивилизация.
2 марта 2022 — Ярослав Курфюрст, МИД Чехии

Принудительное вторжение: что меняет участие войск Беларуси на стороне РФ

Насколько весомой может стать военная поддержка Беларусью агрессии против Украины? И для кого она несет больше негативных последствий – для Киева или для режима Лукашенко? (укр.)
2 марта 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда