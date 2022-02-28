В Праге украсили весь общественный транспорт украинскими флагами

Власти чешской столицы в знак солидарности с Украиной разместили украинские флаги на всем муниципальном транспорте.

Об этом "Европейской правде" рассказал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

Посол подчеркнул, что это, очевидно, централизованная инициатива, потому что маркировка проставлена ​​на всех автобусах. "Я уже видел ее на десятках автобусов", - добавил он, предоставив фото одного из них.

Точно так же – спереди и сзади - промаркированы трамваи, курсирующие в Праге.

Кроме рисунка в цвете украинского флага, на транспорте установлены украинские флажки.

Примечательно, что это самостоятельная инициатива пражской власти, реализованная без просьбы украинского правительства.

Заметим, что власти Праги не в первый раз отличаются действиями, свидетельствующими об осознании ими российской опасности. В 2020 году в Праге был демонтирован монумент маршалу Коневу, который до этого много раз закрывали и обливали краской. Также перед ним устанавливали разъяснительные таблички о советской оккупации.

В адрес нескольких представителей власти звучали угрозы от РФ, в конце концов их пришлось взять под охрану.