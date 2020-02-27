В Праге площадь возле посольства РФ торжественно переименовали в честь Немцова

В Праге в пятую годовщину убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова прошла церемония переименования площади, на которой расположено здание посольства России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода".

Площадь Под каштанами по решению городского совета столицы Чехии отныне переименована в площадь Бориса Немцова.

В Праге в пятую годовщину убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова проходит церемония переименования площади, на которой расположено здание посольства России. pic.twitter.com/9L0WNcqlIF — Радио Свобода (@SvobodaRadio) February 27, 2020

Петиция с предложением назвать площадь именем Немцова появилась еще несколько лет назад. Пражская топографическая комиссия несколько раз отклоняла запрос на изменение названия. Однако в начале февраля ведомство признало, что переименование не коснется жилых домов, и жителям района не придется менять документы.

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Власти Праги, обосновывая переименование, подчеркнули, что хотели отметить вклад Немцова в строительство демократической России, а также поддержать тех, кто борется в РФ за права человека.

У переименования есть и противники, которые утверждают, что оно не согласовано с жителями района. Против переименования выступил президент Чехии Милош Земан, который считает, что его главная цель - не увековечение памяти Немцова, а стремление сделать критический выпад в адрес российских властей.