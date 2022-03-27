Макрон не согласился с Байденом, который назвал Путина "мясником"

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что "не называл бы" Путина словами, которые употребил президент США Джо Байден, в частности, назвав его мясником и, ранее, военным преступником - чтобы сохранять возможность вести какой-то диалог с президентом РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

Макрон отметил, что следует не допускать дальнейшей эскалации "ни в словах, ни в действиях".

"Мы хотим остановить войну, которую начала Россия против Украины, без войны. Это цель… И если стремиться к этому, тогда нужно отказаться от эсклации в словах и действиях. Мы, европейцы, не должны поддаваться на какую-либо эскалацию. Мы, европейцы, не должны забывать о своей географии и своей истории. Мы не в состоянии войны с русским народом", - сказал Эммануэль Макрон, подчеркнув, что Европа больше не в реалиях "холодной войны" между Москвой и Вашингтоном.

Макрон добавил, что в понедельник или вторник планирует очередной разговор с Путиным, надеясь договориться о эвакуации гражданского населения из Мариуполя, в сотрудничестве с Турцией, Грецией и Украиной.

Макрон предостерег от "цинизма российской стороны" в вопросе гуманитарных коридоров и подчеркнул, что от РФ ожидают уважения норм международного гуманитарного права. "Это не должна быть гуманитарная операция, которая сыграет на руку России", – подчеркнул президент Франции.