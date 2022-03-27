Макрон не погодився з Байденом, який назвав Путіна "м’ясником"

Президент Франції Еммануель Макрон сказав, що "не називав би" на адресу Путіна слів, які вжив президент США Джо Байден, зокрема, назвавши його м’ясником - щоб зберігати можливість вести якийсь діалог з президентом РФ.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Макрон зазначив, що варто не допускати подальшої ескалації "ні у словах, ні у діях".

"Ми хочемо зупинити війну, яку почала Росія проти України, без війни. Це мета… І якщо прагнути цього, тоді потрібно відмовитись від есклації у словах і діях. Ми, європейці, не повинні піддаватися на якусь ескалацію. Ми, європейці, не повинні забувати про свою географію та свою історію. Ми не у стані війни з російським народом", - сказав Еммануель Макрон, підкресливши, що Європа більше не у реаліях "холодної війни" між Москвою і Вашингтоном.

Макрон додав, що у понеділок або вівторок планує чергову розмову з Путіним, сподіваючись домовитися евакуацію цивільного населення з Маріуполя, у співпраці з Туреччиною, Грецією та Україною.

Макрон застеріг від "цинізму російської сторони" щодо гуманітарних коридорів та наголосив, що від РФ очікують поваги до норм міжнародного гуманітарного права. "Це не повинна бути гуманітарна операція, що зіграє на руку Росії", - підкреслив президент Франції.