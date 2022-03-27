Эрдоган в телефонном разговоре призвал Путина к прекращению огня в Украине

Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным призвал к прекращению огня в Украине и улучшению гуманитарных условий.

Об этом сообщает агентство Anadolu, пишет "Европейская правда".

"Подчеркнув необходимость скорейшего установления режима прекращения огня и мира между Россией и Украиной и улучшения гуманитарной ситуации в регионе, президент Эрдоган заявил, что Турция будет и впредь всячески способствовать этому процессу", - говорится в заявлении.

Эрдоган и Путин договорились, что следующая встреча переговорных команд Украины и России состоится в Стамбуле.

Ранее в воскресенье Давид Арахамия заявил, что следующий раунд переговоров между Украиной и Россией состоится в Турции 28-30 марта.

Как известно, в турецкой Анталии 10 марта уже был один раунд переговоров с участием глав МИД Украины и РФ.

Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров обсудили вопросы гуманитарного коридора в Мариуполь и из города и общее 24-часовое прекращение огня, но не достигли прогресса в этих вопросах.