Ердоган у телефонній розмові закликав Путіна до припинення вогню в Україні

Президент Туреччини Тайіп Ердоган у телефонній розмові з президентом РФ Владіміром Путіним закликав до припинення вогню в Україні та покращення гуманітарних умов.

Про це повідомляє агентство Anadolu, пише "Європейська правда".

"Підкресливши необхідність якнайшвидшого встановлення режиму припинення вогню та миру між Росією та Україною та покращення гуманітарної ситуації в регіоні, президент Ердоган заявив, що Туреччина й надалі всіляко сприятиме цьому процесу", - йдеться у заяві.

Ердоган та Путін домовилися, що наступна зустріч переговорних команд України та Росії відбудеться у Стамбулі.

Раніше в неділю член української делегації, голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що наступний раунд переговорів між Україною та Росією відбудеться у Туреччині 28-30 березня.

Як відомо, у турецькій Анталії 10 березня вже був один раунд переговорів за участі глав МЗС України та РФ.

Дмитро Кулеба та Сергій Лавров обговорили питання гуманітарного коридору в Маріуполь та з міста і загальне 24-годинне припинення вогню, але не досягли прогресу в цих питаннях.