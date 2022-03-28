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Учитель предлагает провести украино-российские переговоры в Белграде

Понедельник, 28 марта 2022, 23:22

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что готов предоставить Белград как место для переговоров России и Украины.

Как передает "Европейская правда", об этом он заявил в интервью на сербском телеканале Happy TV

"Что касается нас, то мы хотели бы, чтобы мир наступил как можно раньше, это была бы лучшая новость на свете. Мы не вмешиваемся ни во что. Если кто-то думает, что Белград является хорошим местом для переговоров, мы счастливы предложить его нашим друзьям из Украины, а также из России", - заявил сербский президент.

Учил добавляет, что уже озвучил это предложение главе МИД РФ Сергею Лаврову. "Лавров не сказал, что Белград станет местом для мира, но сказал, что это подходящее место для этого", - добавил он. .

Учил добавляет, что в Сербии озабочены войной в Украине, "потому что одни СМИ поддерживают Украину, а другие – Россию".

Напомним, ранее Вучич обратился к президентам РФ и Украине с призывом пойти на компромиссы ради прекращения войны. Впрочем, судя по его дальнейшим словам, на уступки должна идти именно Украина.

"Рассчитает ли кто-то в Украине, что кто-то вмешается, и в конце концов они подпишут лучшее соглашение, которое подписали бы сейчас? "Только страна будет гораздо больше уничтожена. Вы хотите окончания войны или победы – это вопрос для обеих сторон. Боюсь, что все ждут победы. И если да, то я могу вам сегодня сказать, что будет только хуже, а дни, недели и месяцы впереди будут только хуже", – добавил Вучич.

Напомним, ранее в Минобороны Сербии назвали "ложью" и "дезинформацией" заявления украинского Генштаба о том, что Россия якобы завербовала для участия в войне против Украины, в том числе граждан Сербии.

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Сербия Война с РФ

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