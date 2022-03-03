Премьер Грузии подписал заявку на вступление в ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подписал заявку на вступление Грузии в Европейский Союз.

Об этом сообщило "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

Видеокадры подписания заявки и обращения главы Кабмина распространила пресс-служба правительства.

"Дорогие соотечественники. Сегодня – исторический день для Грузии. От имени государства я подписываю заявку на вступление в ЕС. Заявка на членство в ЕС является еще одним важным этапом на пути к европейской интеграции Грузии. Этап, открывающий новую страницу нашей истории", – заявил Гарибашвили.

Он отметил, что порыв к строительству европейской демократии – шаг к объединению Грузии.

"Уверен, что путь интеграции в ЕС мы пройдем вместе с нашими абхазскими и осетинскими соотечественниками и вместе с ними построим единое, европейское, сильное государство", – заявил Гарибашвили.

Напомним, на фоне войны России против Украины президент Владимир Зеленский подписал 28 февраля заявку на вступление Украины в ЕС.

1 марта Европейский Союз официально приступил к рассмотрению украинской заявки на получение членства.

2 марта Европейский парламент подавляющим большинством голосов утвердил резолюцию, рекомендующую государствам-членам ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата на вступление.

Подробно о перспективах Украины присоединиться к Евросоюзу: В ЕС в турборежиме: как и когда будут рассматривать заявку Украины об ускоренном вступлении.

Смотрите пояснения в видео ЕС: Вступить в ЕС во время войны? Все о членстве и заявке на вступление в Евросоюз, которую подал Зеленский