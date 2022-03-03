Прем’єр Грузії підписав заявку на вступ до ЄС

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі у четвер підписав заявку на вступ Грузії до Європейського Союзу.

Про це повідомило "Ехо Кавказу", пише "Європейська правда".

Відеокадри підписання заявки та звернення голови Кабміну поширила пресслужба уряду.

"Дорогі співвітчизники. Сьогодні – історичний день для Грузії. Від імені держави я підписую заявку на вступ до ЄС. Заявка на членство в ЄС є ще одним важливим етапом на шляху до європейської інтеграції Грузії. Етап, що відкриває нову сторінку нашої історії", – заявив Гарібашвілі.

Він зазначив, що порив до будівництва європейської демократії – це крок до об'єднання Грузії.

"Упевнений, що шлях інтеграції в ЄС ми пройдемо разом з нашими абхазькими та осетинськими співвітчизниками та разом з ними збудуємо єдину, європейську, сильну державу", – заявив Гарібашвілі.

Нагадаємо, на тлі війни Росії проти України президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку на вступ України в ЄС.

1 березня Європейський Союз офіційно розпочав процедуру розгляду української заявки на здобуття членства.

2 березня Європейський парламент переважною більшістю голосів затвердив резолюцію, яка рекомендує державам-членам ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ.

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