Грузия не будет присоединяться к санкциям Запада против России – премьер

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия не планирует присоединяться к санкциям Запада против РФ за ее вторжение в Украину.

Как пишет "Европейская правда", заявление премьера распространили ряд грузинских СМИ, среди которых "Эхо Кавказа".

"Это (введение санкций) нанесет еще больший вред нашей стране и нашему народу", - заявил Гарибашвили.

Он также сказал, что не видит необходимости проводить заседание Совета нацбезопасности и внеочередную сессию парламента.

24 февраля премьер Грузии присоединился к лидерам, осудившим новую агрессию РФ против Украины, заявив, что это неприемлемо, и призвав международное сообщество сделать все возможное, чтобы остановить Путина.

We #StandWithUkraine. Military attack on sovereign country is unacceptable. We call on international community to apply all possible measures to stop blatant violation of international order by Russia and avoid further military escalation.