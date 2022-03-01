Оператор "Северного потока-2" объявил о банкротстве

Зарегистрированная в Швейцарии компания Nord Stream 2 AG, построившая газопровод "Северный поток-2" из России в Германию, начала процедуру банкротства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью SRF сказала представительница компании Сильвия Тальманн-Гут.

По её словам, компания была вынуждена начать процедуру банкротства и уволила всех своих 106 сотрудников в связи с санкциями США.

Утром 1 марта агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщало, что компания задумывается о банкротстве. Источники говорили, что официальная процедура может начаться на этой неделе.

Nord Stream 2 AG, зарегистрированная в Швейцарии и принадлежащая российскому государственному газовому гиганту "Газпром", в 2021 году завершила строительство "Северного потока-2", проекта стоимостью 11 миллиардов долларов, призванного удвоить мощность перекачки газа из России в Германию.

Трубопровод протяженностью 1230 км ожидал сертификацию в Германии, которая на прошлой неделе приостановила этот процесс из-за эскалации в Украине.

23 февраля Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США издало распоряжение, разрешающее "свернуть трансакции с участием Nord Stream 2 AG" или "любой организации, в которой Nord Stream 2 AG прямо или косвенно владеет 50% или большей долей" 2 марта.