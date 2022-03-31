Австрия вслед за Германией ввела чрезвычайный режим из-за угрозы поставок газа

Австрия ввела аналогичный немецкому режим раннего извещения из-за опасений, что Россия может остановить поставки газа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Предупреждение означает, что в стране вводится более жесткий контроль за газоснабжением.

В настоящее время правительство Австрии заявило, что поставки газа из России продолжаются беспрепятственно, а объемы заполненности газохранилищ в Австрии находятся на среднем уровне.

Накануне правительство Германии активировало режим раннего уведомления о чрезвычайной ситуации на случай прекращения поставок газа из РФ.

В Германии соберется кризисная группа, которая оценит и проанализирует ситуацию с газоснабжением. По мнению министерства энергетики ФРГ, это позволит в случае необходимости предпринимать дальнейшие действия по энергетической безопасности.

Правительство также призвало предприятия и частных потребителей в Германии экономить энергию.

Ранее Кремль выдвинул ультиматум о том, что с апреля за поставки газа "недружественным странам" нужно рассчитываться исключительно в рублях, а не в евро или долларах.

Германия и группа G7 отвергли этот ультиматум в понедельник.

После разговора канцлера Германии с президентом РФ в среду в Германии заявили, что договоренность стран "Группы семи" об оплате за поставку российских энергоносителей только в евро или долларах, как и предусмотрено договорами, остается в силе.