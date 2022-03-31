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Австрія слідом за Німеччиною ввела надзвичайний режим через загрозу з поставками газу

Четвер, 31 березня 2022, 06:48

Австрія ввела аналогічний до німецького режим раннього сповіщення через побоювання, що Росія може зупинити постачання газу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Попередження означає, що в країні вводиться більш строгий контроль за газопостачанням. 

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Наразі уряд Австрії заявив, що поставки газу з Росії продовжуються безперешкодно, а обсяги заповненості газосховищ в Австрії перебувають на середньому рівні.

Напередодні уряд Німеччини активував режим раннього сповіщення про надзвичайну ситуацію на випадок припинення поставок газу з РФ.

В Німеччині збереться кризова група, яка оцінить та проаналізує ситуацію з газопостачанням. На думку міністерства енергетики ФРН, це дозволить у разі необхідності вчиняти подальші дії щодо енергетичної безпеки. 

Уряд також закликав підприємства та приватних споживачів у Німеччині заощаджувати енергію.

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Раніше Кремль висунув ультиматум про те, що з квітня за поставки газу "недружнім країнам" потрібно буде розраховуватись виключно у рублях, а не в євро чи доларах. 

Німеччина і група G7 відкинули цей ультиматум у понеділок. 

Після розмови канцлера Німеччини з президентом РФ у середу у Німеччині заявили, що домовленість країн "Групи семи" про оплату за постачання російських енергоносіїв лише у євро чи доларах, як і передбачено договорами, залишається чинною. 

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Війна з РФ Австрія Німеччина Енергетика

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