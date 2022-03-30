Еврокомиссия готовит новые санкции против РФ из-за газового ультиматума Путина - Reuters

Европейская комиссия готовит новые санкции против РФ. Причем новые ограничения зависят от позиции Кремля по переходу на расчеты за газ в рублях.

Как сообщает "Европейская правда", об этом, ссылаясь на свои источники в Еврокомиссии, пишет Reuters.

По словам двух источников, новый пакет санкций ЕС может быть готов уже на следующей неделе, а сейчас Еврокомиссия консультируется с правительствами ЕС по поводу "пакета соответствия".

В этот пакет почти наверняка войдет блокировка щелей, за счет которых российские подсанкционные лица обходят уже принятые санкции. Речь идет об использовании для этого криптовалют, трастов и фиктивных компаний в оффшорных юрисдикциях, а также переписании активов на родственников.

Впрочем, не исключено, что в этот пакет будут включены новые санкции. Они связаны с ответом ЕС на российский ультиматум. Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что хочет, чтобы "недружественные" страны, включая страны ЕС, оплачивали свои счета за газ в рублях. Однако это требование было отклонено Евросоюзом.

Источники Reuters уточняют – если Путин будет настаивать на рублевых платежах за поставки газа, то в пакет могут быть включены гораздо более строгие санкции, однако не уточняют, какие именно.

Впрочем, накануне в РФ заявили, что не будут настаивать на оплате газа по рублям уже с 1 апреля, и что переход на рубли будет проходить постепенно.

Подробнее о новом ультиматуме Путина - в статье Деревянные угрозы: какие последствия будет иметь новый газовый ультиматум РФ