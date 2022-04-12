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Европол начал операцию по поиску активов подсанкционных россиян

Вторник, 12 апреля 2022, 01:00

Европейское полицейское агентство (Европол) объявило о начале операции по выявлению активов, принадлежащих попавшим под санкции россиянам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение на сайте Европола.

Новая операция будет называться "Оскар". Она будет проводиться в сотрудничестве со странами ЕС, Евроюстом, Европейским агентством пограничной полиции и береговой охраной Frontex.

В Европоле отмечают, что операция такого масштаба будет длиться минимум год и будет включать ряд отдельных расследований.

"Операция "Оскар" также будет направлена ​​на поддержку уголовных расследований государствами-членами по обходу торгово-экономических санкций ЕС", - уточняют в Европоле.

Напомним, что в начале 2022 года, еще до начала вторжения РФ, Европол анонсировал помощь Украине в расследовании кибератак на правительственные сайты.

А сейчас Европол готов предоставить Украине своих специалистов для документации военных преступлений, совершенных российскими солдатами.

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санкции Россия

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