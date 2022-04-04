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ЕС предлагает Украине помощь с документированием военных преступлений РФ

Понедельник, 4 апреля 2022, 16:40

Евросоюз готов предоставить Украине своих специалистов для документации военных преступлений, совершенных российскими военными.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с президентом Владимиром Зеленским.

"Поговорила с президентом Зеленским об ужасных убийствах гражданского населения в Буче и других местах в Украине. ЕС готов направить совместные следственные группы для документации военных преступлений в координации с генпрокурором Украины. Европол и Агентство ЕС по уголовной юстиции будут оказывать поддержку", - отметила Урсула фон дер Ляйен. 

Напомним, ЕС заявлением главного дипломата от имени всех стран-членов обвинил российские власти в совершении зверств на уже освобожденных территориях в Киевской области, ранее находившихся под контролем российских оккупационных войск.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил за создание международной комиссии по расследованию событий в Буче и других районах Киевщины, которые он назвал геноцидом.

Послы ЕС в среду обсудят расширение санкций против России, среди которых возможность эмбарго на российские энергоносители.

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Война с РФ Еврокомиссия

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