ЕС предлагает Украине помощь с документированием военных преступлений РФ

Евросоюз готов предоставить Украине своих специалистов для документации военных преступлений, совершенных российскими военными.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с президентом Владимиром Зеленским.

"Поговорила с президентом Зеленским об ужасных убийствах гражданского населения в Буче и других местах в Украине. ЕС готов направить совместные следственные группы для документации военных преступлений в координации с генпрокурором Украины. Европол и Агентство ЕС по уголовной юстиции будут оказывать поддержку", - отметила Урсула фон дер Ляйен.

I spoke with President @ZelenskyyUa about the atrocious murder of civilians in Bucha and elsewhere in Ukraine.



The EU is ready to send Joint Investigation Teams to document war crimes in coordination with the Ukrainian Prosecutor General.@Europol and @Eurojust will support.