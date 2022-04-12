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Європол розпочав операцію по пошуку активів підсанкційних росіян

Вівторок, 12 квітня 2022, 01:00

Європейське поліцейське агентство (Європол) оголосило про початок операції з виявлення активів, що належать росіянам, які потрапили під санкції.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на повідомлення на сайті Європолу.

Нова операція матиме назву "Оскар". Вона буде проводитися у співпраці з країнами ЄС, Євроюстом, Європейським агентством прикордонної поліції та берегової охорони Frontex.

У Європолі відмічають, що операція такого масштабу триватиме щонайменше рік і включатиме ряд окремих розслідувань. 

"Операція "Оскар" також буде спрямована на підтримку кримінальних розслідувань державами-членами щодо обходу торгово-економічних санкцій ЄС",- уточнюють в Європолі.

Нагадаємо, що на початку 2022 року, ще до початку вторгнення РФ, Європол анонсував допомогу Україні у розслідуванні кібератак на  урядові сайти.

А зараз Європол готовий надати Україні своїх фахівців задля документації воєнних злочинів, скоєних російськими військовими.

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