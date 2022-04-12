Європол розпочав операцію по пошуку активів підсанкційних росіян
Європейське поліцейське агентство (Європол) оголосило про початок операції з виявлення активів, що належать росіянам, які потрапили під санкції.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на повідомлення на сайті Європолу.
Нова операція матиме назву "Оскар". Вона буде проводитися у співпраці з країнами ЄС, Євроюстом, Європейським агентством прикордонної поліції та берегової охорони Frontex.
У Європолі відмічають, що операція такого масштабу триватиме щонайменше рік і включатиме ряд окремих розслідувань.
"Операція "Оскар" також буде спрямована на підтримку кримінальних розслідувань державами-членами щодо обходу торгово-економічних санкцій ЄС",- уточнюють в Європолі.
Нагадаємо, що на початку 2022 року, ще до початку вторгнення РФ, Європол анонсував допомогу Україні у розслідуванні кібератак на урядові сайти.
А зараз Європол готовий надати Україні своїх фахівців задля документації воєнних злочинів, скоєних російськими військовими.