Європол розпочав операцію по пошуку активів підсанкційних росіян

Європейське поліцейське агентство (Європол) оголосило про початок операції з виявлення активів, що належать росіянам, які потрапили під санкції.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на повідомлення на сайті Європолу.

Нова операція матиме назву "Оскар". Вона буде проводитися у співпраці з країнами ЄС, Євроюстом, Європейським агентством прикордонної поліції та берегової охорони Frontex.

У Європолі відмічають, що операція такого масштабу триватиме щонайменше рік і включатиме ряд окремих розслідувань.

"Операція "Оскар" також буде спрямована на підтримку кримінальних розслідувань державами-членами щодо обходу торгово-економічних санкцій ЄС",- уточнюють в Європолі.

Нагадаємо, що на початку 2022 року, ще до початку вторгнення РФ, Європол анонсував допомогу Україні у розслідуванні кібератак на урядові сайти.

А зараз Європол готовий надати Україні своїх фахівців задля документації воєнних злочинів, скоєних російськими військовими.