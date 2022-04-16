Лидер "партии Меркель" критикует правительство за недостаточную поддержку Украины

Лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии ХДС Фридрих Мерц критикует канцлера Шольца за задержки в снабжении Украиной тяжелого вооружения.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление Мерц сделал во время интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Вспомнив о нынешних прениях по поставке тяжелого вооружения в Украину, Мерц заявляет, что "полностью" согласен с позицией главы МИД Анналены Бербок, что таким задержкам "больше нет оправданий".

Мерц раскритиковал канцлера Олафа Шольца за его поведение войны между Россией и Украиной. По словам лидера христианских демократов, нынешнее поведение Шольца угрожает "сплоченности всего сообщества государств по отношению к России".

Напомним, накануне Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал федерального канцлера Германии Олафа Шольца быстро принять решение о дальнейшей помощи оружием Украине.

Глава МИД призвал предоставить Украине тяжелое оружие, в том числе танки. Он отметил, что аргументы по поводу нежелания предоставлять оружие, о котором просит Украина, не являются объяснением, и если бы ФРГ раньше решилась изменить свою позицию - большой войны можно было бы избежать.

Как сообщалось, Олаф Шольц долгое время не мог окончательно определиться со своей позицией по поставке тяжелого оружия Украине. Впрочем, в правительственной коалиции поддерживают идею такой помощи.