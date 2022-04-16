Лідер "партії Меркель" критикує уряд за недостатню підтримку України

Лідер найбільшої опозиційної партії Німеччини ХДС Фрідріх Мерц критикує канцлера Шольца за затримки у постачанні в Україну важкого озброєння.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву Мерц зробив під час інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Згадавши про нинішні дебати щодо постачання важкого озброєння в Україну, Мерц заявляє, що "повністю" згоден із позицією голови МЗС Анналени Бербок, що таким затримкам "більше немає виправдань".

Мерц розкритикував канцлера Олафа Шольца за його поведінку щодо війни між Росією та Україною. За словами лідера християнських демократів, нинішня поведінка Шольца загрожує "згуртованості всієї спільноти держав стосовно Росії".

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца швидко прийняти рішення про подальшу допомогу зброєю Україні.

Глава МЗС закликав надати Україні важку зброю, у тому числі танки. Він зауважив, що аргументи щодо небажання надавати зброю, про яку просить Україна, не є поясненням, та що якби ФРН раніше наважилася змінити свою позицію - великої війни можливо вдалось би уникнути.

Як повідомлялося, Олаф Шольц довгий час не міг остаточно визначитися зі своєю позицією щодо постачання важкої зброї Україні. Втім, в урядовій коаліції підтримують ідею такої допомоги.