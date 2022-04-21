Страны G7 призвали не сотрудничать с РФ и выразили сожаление из-за её участия во встрече G20

Министры финансов стран Группы семи в совместном заявлении повторили осуждение войны РФ против Украины, подчеркнув, что из-за этих обстоятельств продолжать сотрудничество с Россией как обычно невозможно.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении министов после встречи G20.

Они подчеркнули, что это неспровоцированная и неоправданная агрессивная война, вопиющая нарушающая международное право. "Это осуждение разделяет 141 страна мира в ООН, и это отмечали большинство членов G20 сегодня утром", - отметили министры.

Они напомнили о решении Международного суда ООН, обязывающего Россию остановить войну, развязанную под предлогом якобы предотвращения "геноцида" в Украине, и призвали немедленно вывести войска с территории Украины.

"Мы присоединяемся к заявлениям наших лидеров и глав МИД от 7 апреля о самом строгом осуждении ужасных зверств, совершенных российскими военными… Международным организациям и форумам не стоит и дальше вести отношения с Россией "как всегда". Мы будем тесно сотрудничать с партнерами, чтобы действовать должным образом образом на основе общих интересов и правил соответствующих институций. Мы выражаем сожаление по поводу участия России в международных форумах, в частности G20, встречах Международного валютного фонда и Всемирного банка на этой неделе", - говорится в заявлении.

Западные СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что ряд западных чиновников устроили бойкот России во встрече Группы двадцати и демонстративно вышли из зала во время выступления министра финансов РФ.

Первыми вышли министерка финансов США Джанет Йеллен и глава ЕЦБ Кристин Лагард, далее - еще несколько должностных лиц, в том числе глава Федерального резерва США Джером Павелл и вицепремьер Канады Христя Фриланд.

Возможный бойкот встречи G20 из-за действий России и идея об её исключении из этого формата обсуждались во многих западных столицах - соответствующие призывы на самом высоком уровне звучали от США, Канады, Британии. Однако в Группе двадцати это поддержали бы не все члены, в частности, Китай и Индонезия, которая в этом году председательствует в G20.