Країни G7 закликали згортати співпрацю з РФ та висловили жаль через її участь у зустрічі G20

Міністри фінансів країн Групи семи у спільній заяві повторили осуд війни РФ проти України, підкресливши, що через ці обставини продовжувати традиційну співпрацю з Росією неможливо.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вони заявили після зустрічі Групи двадцяти.

Міністри наголосили, що це неспровокована і невиправдана агресивна війна, яка кричуще порушує міжнародне право. "Цей осуд поділяють 141 країна світу в ООН, і на цьому наголошували більшість членів G20 сьогодні вранці", - зауважили міністри.

Вони нагадали про рішення Міжнародного суду ООН, яке зобов’язує Росію зупинити війну, розв’язану під приводом нібито запобігання "геноциду" в Україні, та закликали негайно вивести війська з території України.

"Ми приєднуємося до заяв наших лідерів і глав МЗС від 7 квітня про найсуворіше засудження жахливи звірств, скоєних російськими військовими… Міжнародним організаціям та форумам не варто і далі вести відносини з Росією "як завжди". Ми будемо тісно співпрацювати з партнерами, щоб діяти належним чином на основі спільних інтересів та правил відповідних інституцій. Ми висловлюємо жаль у зв’язку з участю Росії у міжнародних форумах, зокрема G20, зустрічах Міжнародного валютного фонду та Світового банку цього тижня", - йдеться у заяві.

Західні ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомляли, що низка західних посадовців влаштували бойкот участі Росії у зустрічі Групи двадцяти та демонстративно вийшли з зали під час виступу міністра фінансів РФ.

Першими вийшли міністерка фінансів США Джанет Єллен та голова ЄЦБ Крістін Лагард, далі - ще кілька посадовців, у тому числі голова Федерального резерву США Джером Павелл і віцепрем'єрка Канади Христя Фріланд.

Можливий бойкот зустрічі G20 через дії Росії та ідея про її виключення з цього формату обговорювалися у багатьох західних столицях - відповідні заклики на найвищому рівні лунали від США, Канади, Британії. Проте у Групі двадцяти це підтримали б не всі члени, зокрема Китай та Індонезія, яка цього року головує в G20.