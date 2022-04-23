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В Польше вторая авария на шахте за неделю, ищут 10 горняков

Суббота, 23 апреля 2022, 17:26

На угольной шахте близ населенного пункта Ястржембе-Здруй на юге Польши в ночь на субботу произошел сильный толчок и утечка метана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

Спасателям пока не удается установить контакт с 10 горняками, ведется спасательная операция.

В районе аварии находились 52 рабочих, 42 из них вышли на поверхность самостоятельно.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий, приехавший на шахту, сказал во второй половине дня, что до горняков "еще более 300 метров".

Представитель Ястржембской угольной компании сообщил, что ни взрыва, ни пожара после толчка в шахте не последовало.

Это второй инцидент на шахтах в Польше за последние дни. В среду в результате взрыва метана на шахте в Силезии погибли пять горняков, не менее 20 - получили травмы.

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Польша инциденты

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