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У Польщі друга аварія на шахті за тиждень, шукають 10 гірників

Субота, 23 квітня 2022, 17:26

На вугільній шахті поблизу населеного пункту Ястржембе-Здруй на півдні Польщі в ніч проти суботи стався сильний поштовх і витік метану.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на TVN24.

Рятувальникам поки що не вдається встановити контакт із 10 гірниками, ведеться рятувальна операція.

У районі аварії перебували 52 робітники, 42 з них вийшли на поверхню самостійно.

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, який приїхав на шахту, сказав у другій половині дня, що до гірників "ще понад 300 метрів".

Представник Ястржембської вугільної компанії повідомив, що ні вибуху, ні пожежі після поштовху в шахті не було.

Це другий інцидент на шахтах у Польщі за останні дні. У середу внаслідок вибуху метану на шахті в Сілезії загинули п'ять гірників, не менше 20 - отримали травми.

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Польща інциденти

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