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Эстония на 5 лет запретила въезд Киркорову

Понедельник, 25 апреля 2022, 15:40

Эстония на 5 лет запретила въезд российскому певцу Филиппу Киркорову.

Об этом сообщил эстонский вещатель ERR, пишет "Европейская правда".

Запрет вступил в силу 22 апреля и будет действовать до апреля 2027 года. Кроме него, запретили въезд также певице Полине Гагариной.

Ближайший концерт Киркорова в Эстонии должен был пройти 27 мая в Таллинне, против него собрали более 6600 подписей.

На прошлой неделе вицемер Таллинна на фоне возмущения будущим концертом певца предложил МИД ввести санкции в отношении артистов, оправдывающих российскую агрессию в Украине. Министерство иностранных дел Эстонии тогда не поддержало идею "черного списка" артистов, поддерживающих Путина.

Перед этим Киркорову в январе 2021 запретила въезд Литва - за гастроли в оккупированном Крыму. Он попытался оспорить решение в суде, но проиграл.

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Эстония санкции

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