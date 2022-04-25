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Естонія на 5 років заборонила в’їзд Кіркорову

Понеділок, 25 квітня 2022, 15:40

Естонія на 5 років заборонила в’їзд російському співаку Філіпу Кіркорову.

Про це повідомив естонський мовник ERR, пише "Європейська правда".

Заборона набула чинності з 22 квітня і буде діяти до цієї дати у 2027 році. Окрім нього, заборонили в’їзд також співачці Поліні Гагаріній. 

Найближчий концерт Кіркорова в Естонії мав бути 27 травня у Таллінні, проти нього зібрали понад 6600 підписів.

Минулого тижня віцемер Таллінна на тлі обурення майбутнім концертом співака запропонував МЗС запровадити санкції щодо артистів, які виправдовують російську агресію в Україні. Міністерка закордонних справ Естонії тоді не підтримала ідею "чорного списку" артистів, які підтримують Путіна. 

Перед цим Кіркорову в січні 2021 року заборонила в’їзд Литва - за гастролі в окупованому Криму. Він спробував оскаржити рішення у суді, але програв.  

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Естонія санкції

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