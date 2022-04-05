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Польша настаивает на расширении энергетических санкций против РФ

Вторник, 5 апреля 2022, 23:56

Расширение запрета на импорт российского угля в Польше считают половинчатыми мерами.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl такое заявление сделал заместитель главы Министерства иностранных дел Марцин Пшидач.

"Хорошо, что принято решение о новом пакете санкций против России, в том числе – о запрете импорта угля, но мы должны пойти гораздо дальше",- заявил он.

Он напомнил, что польская сторона призвала к более дальновидным санкциям, в первую очередь – к запрету нефти и газа из РФ.

"Сегодня нефть действительно могут заменить танкерами из совершенно разных направлений. Нужно смелое политическое решение, чтобы прекратить играть в такие полумеры. Если мы хотим, чтобы российская экономика почувствовала эти санкции, мы должны пойти гораздо дальше", - резюмирует Пшидач.

Напомним, 6 апреля ЕС должен утвердить новый пакет санкций против РФ. Как уже рассказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, в пакет будет включен запрет на импорт российского угля.

Это самая слабая из возможных санкций в сфере энергетики.

Ранее министр экономики Финляндии Мика Линтиля прогнозировал, что под запрет попадут не менее поставки нефти из РФ.

Впрочем, в Еврокомиссии добавляют, что вопрос запрета на импорт нефти из РФ еще обсуждается.

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Польша санкции Энергетика

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