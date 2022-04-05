Польща наполягає на розширенні енергетичних санкцій проти РФ

Поширення заборони на імпорт лише російського вугілля у Польщі вважають половинчастими заходами.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Onet.pl, таку заяву зробив заступник глави Міністерства закордонних справ Марцин Пшидач.

"Добре, що прийнято рішення щодо нового пакету санкцій проти Росії, в тому числі – про заборону імпорту вугілля, але ми повинні піти набагато далі",- заявив він.

Він нагадуєв, що польська сторона закликала до більш далекосяжних санкцій, в першу чергу – до заборони нафти та газу з РФ.

"Сьогодні нафту дійсно можуть замінити танкерамиз абсолютно різних напрямків. Потрібне сміливе політичне рішення, щоб припинити грати в такі напівзаходи . Якщо ми хочемо, щоб російська економіка відчула ці санкції, ми повинні піти набагато далі",- резюмує Пшидач.

Нагадаємо, 6 квітня ЄС має затвердити новий пакет санкцій проти РФ. Як вже розповіла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, в пакет буде включено заборону на імпорт російського вугілля.

Це – найслабкіша з можливих санкцій у сфері енергетики.

Раніше міністр економіки Фінляндії Міка Лінтіля прогнозував, що під заборону щонайменше попадуть поставки нафти з РФ.

Втім, у Єврокомісії додають, що питання заборони імпорту нафти з РФ ще обговорюється.