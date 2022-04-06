Макрон назвал критику его разговоров с Путиным вмешательством в избирательную компанию

Президент Франции считает "скандальной" критику от премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Figaro, такое заявление Эммануэль Макрон сделал в эфире телеканала TF1.

Напомним, 4 апреля Моравецкий остро раскритиковал Макрона за частые разговоры с Владимиром Путиным.

"Господин президент Макрон, вы сколько раз разговаривали с Путиным, и чего вы достигли? Мы не дискутируем, не договариваемся с преступниками, ведь с преступниками надо бороться… Никто не вел переговоры с Гитлером. А вы бы вели переговоры с Гитлером, со Сталиным с Пол Потом?", - обратился к Макрону, добавил глава правительства Польши.

Макрон считает такое заявление Моравецкого "необоснованным" и "скандальным".

Более того, он считает ее вмешательством в ход президентских выборов в пользу ультраправой кандидатки Марин Ле Пен.

"Эти комментарии являются и безосновательными, и скандальными, но они меня не удивляют",- заявил Макрон. Он объясняет их тем, что Матеуш Моравецкий является представителем "крайней правой партии", а потому он "вмешивается во французскую политическую кампанию" в пользу Ле Пен.

В качестве доказательства этого, Макрон вспомнил, что Морвавецкий "несколько раз встречал Ле Пен". Очевидно, речь идет о прошедшем в декабре 2021 года Варшавском саммите лидеров правоконсервативных и евроскептических партий из 11 стран ЕС. Его организатором была правящая польская партия "Право и справедливость", а лодным из участников – Марин Ле Пен.

Напомним, за 5 дней до первого тура президентских выборов во Франции Марин Ле Пен удалось резко сократить разрыв от действующего президента Эммануэля Макрона. В случае прохождения во второй тур Макрон будет иметь лишь незначительное преимущество над Ле Пен – 53% против 47%.