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Грузию пригласят на саммит НАТО

Воскресенье, 15 мая 2022, 09:59

Руководство Грузии получит приглашение на саммит НАТО, который состоится в Мадриде в конце июня.

Об этом, как сообщает корреспондент Европейской правды, заявил журналистам заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане перед началом встречи министров иностранных дел Альянса в Берлине.

Джоане утверждает, что это решение принято как часть политики открытых дверей.

"НАТО всегда будет уважать право наций выбирать свой путь. Грузия – партнер с расширенными возможностями, с которым НАТО имеет длительное сотрудничество", - заявил он, отвечая на вопросы грузинской журналистки.

"Я могу сказать, что руководство Грузии будет приглашено на саммит НАТО", - добавил он.

Мирча Джоане не стал уточнять, касается ли это приглашение в адрес Украины.

Как сообщалось, в Украине намекают на возобновление движения Украины в НАТО на фоне угроз РФ в Финляндию и Швецию.

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Альянс Украина-НАТО

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