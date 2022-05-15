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Грузію запросять на саміт НАТО

Неділя, 15 травня 2022, 09:59

Керівництво Грузії отримає запрошення на саміт НАТО, який відбудеться у Мадриді наприкінці червня.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", заявив журналістам заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане перед початком зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу в Берліні.

Джоане стверджує, що це рішення ухвалене як частина політики відкритих дверей.

"НАТО завжди буде поважати право націй обирати свій шлях. Грузія – партнер з розширеними можливостями, з яким НАТО має тривалу співпрацю", - заявив він, відповідаючи на запитання грузинської журналістки.

"Я можу сказати, що керівництво Грузії буде запрошене на саміт НАТО", - додав він.

Мірча Джоане не став уточнювати, чи стосується це також запрошення на адресу України.

Як повідомлялося, в Україні натякають на рух України до НАТО на фоні погроз РФ до Фінляндії та Швеції.

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Альянс Україна-НАТО

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