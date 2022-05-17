Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Министр обороны Австрии: Нейтралитет - в сердце австрийцев

Вторник, 17 мая 2022, 12:51

После того как Швеция и Финляндия объявили о своей заявке на членство в НАТО, министр обороны Австрии Клаудия Таннер выступила в защиту нейтралитета страны.

Об этом сообщает Европейская комиссия, передает "Европейская правда".

"Решение каждого отдельного государства вступить в Альянс — это решение каждого отдельного государства", — сказала Таннер в кулуарах после встречи со своими коллегами из ЕС в Брюсселе. Для Австрии "ситуация конституционно очень ясна", и дело не только в конституции. По ее словам, "нейтралитет находится в сердце австрийцев".

Тем не менее, она добавила, что нейтралитет необходимо обсуждать, как в обществе, так и в парламенте. Особенно учитывая нападение России на Украину.

"Об этом нужно говорить и обсуждать то, что происходит прямо сейчас", сказала Таннер.

Австрия придерживается политики неприсоединения к союзам безопасности. Однако практически все ее соседи, кроме Швейцарии и Лихтенштейна, являются членами альянса.

Как сообщалось ранее, глава МИД Австрии ответил на вопрос, собирается ли страна в НАТО. 

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ Австрія

Статьи

Двери НАТО открываются: что меняет для Украины вступление Финляндии и Швеции в Альянс

Карта Европы в плане безопасности радикально меняется. Швеция и Финляндия уже получили оборонные гарантии от ядерного государства.
17 мая 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Курс на аннексию: с какими вызовами уже скоро могут столкнуться власти Грузии

Официальный Тбилиси пытается проводить максимально бесконфликтную политику в отношении РФ. Но сбережет ли это от аннексии грузинские территории? (укр.)
16 мая 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

"Это не наша война"? Что означает венгерский подход к агрессии РФ против Украины

Общим интересом наших государств является европейская интеграция украинского народа, с гарантированием прав венгров Закарпатья (укр.)
16 мая 2022 — Жолт Неймет, глава комитета по иностранным делам парламента Венгрии