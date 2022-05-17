Министр обороны Австрии: Нейтралитет - в сердце австрийцев

После того как Швеция и Финляндия объявили о своей заявке на членство в НАТО, министр обороны Австрии Клаудия Таннер выступила в защиту нейтралитета страны.

Об этом сообщает Европейская комиссия, передает "Европейская правда".

"Решение каждого отдельного государства вступить в Альянс — это решение каждого отдельного государства", — сказала Таннер в кулуарах после встречи со своими коллегами из ЕС в Брюсселе. Для Австрии "ситуация конституционно очень ясна", и дело не только в конституции. По ее словам, "нейтралитет находится в сердце австрийцев".

Тем не менее, она добавила, что нейтралитет необходимо обсуждать, как в обществе, так и в парламенте. Особенно учитывая нападение России на Украину.

"Об этом нужно говорить и обсуждать то, что происходит прямо сейчас", сказала Таннер.

Австрия придерживается политики неприсоединения к союзам безопасности. Однако практически все ее соседи, кроме Швейцарии и Лихтенштейна, являются членами альянса.

Как сообщалось ранее, глава МИД Австрии ответил на вопрос, собирается ли страна в НАТО.