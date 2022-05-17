Міністерка оборони Австрії підтримує обговорення у парламенті політики нейтралітету

Міністерка оборони Австрії Клаудія Таннер підтримує обговорення у парламенті політики нейтралітету країни після того, як Швеція та Фінляндія оголосили про свою заявку на членство в НАТО

Про це вона заявила перед зустріччю міністрів оборони країн ЄС у Брюсселі, передає "Європейська правда".

"Рішення кожної окремої держави вступити до Альянсу - це рішення кожної окремої держави", - сказала Таннер, додавши, що для Австрії "ситуація конституційно дуже зрозуміла", і справа не лише у конституції.

За її словами, "нейтралітет у серці австрійців". Проте вона додала, що нейтралітет необхідно обговорювати як у суспільстві, так і в парламенті, особливо з огляду на напад Росії на Україну.

"Про це потрібно говорити та обговорювати те, що відбувається прямо зараз", - сказала Таннер.

Австрія дотримується політики неприєднання до союзів безпеки. Проте практично всі її сусіди, окрім Швейцарії та Ліхтенштейну, є членами НАТО.

Як повідомлялося, глава МЗС Австрії заявив, що країна не планує кардинально змінювати безпекову політику через російське вторгнення в Україну і приєднуватись до НАТО за прикладом Фінляндії та Швеції.

Нагадаємо, 17 травня міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде підписала заявку на вступ країни до Північноатлантичного альянсу.