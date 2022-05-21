Грузия и США утвердили концепцию военного сотрудничества на 10 лет

Представители министерств обороны Грузии и США подписали в Тбилиси новый документ, на десять лет определяющий сотрудничество в военной сфере.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Грузия Online".

Подписи под документом "Концепция инициативы "Оборона и сдерживание" поставили первый заместитель министра обороны Лела Чиковани и заместитель помощника министра обороны США в России, Украине и Евразии Лора Купер.

"Этот рамочный документ призван определить направления новой инициативы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности на ближайшие годы", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Грузии.

Чиковани отметила, что оформленный документ является продолжением "Инициативы по усилению обороны и мерам сдерживания для Грузии", подписанной в Тбилиси в октябре 2021 года министрами обороны Грузии и США.

Глава оборонного ведомства Грузии Джуаншер Бурчуладзе на встрече с американской делегацией отметил стратегический характер сотрудничества с США в оборонной сфере и поблагодарил американскую сторону за поддержку.

Двусторонние консультации высокого уровня обороны между Грузией и США проводятся ежегодно для обмена информацией, опытом и рассмотрения конкретных направлений взаимодействия.