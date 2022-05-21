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Грузія і США затвердили концепцію військової співпраці на 10 років

Субота, 21 травня 2022, 12:15

Представники міністерств оборони Грузії та США підписали у Тбілісі новий документ, який на десять років визначає співпрацю у військовій сфері.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Грузия Online".

Підписи під документом "Концепція ініціативи "Оборона та стримування" поставили перша заступниця міністра оборони Лела Чиковані та заступник помічника міністра оборони США у Росії, Україні та Євразії Лора Купер.

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"Цей рамковий документ покликаний визначити напрями нової ініціативи двосторонньої співпраці у сфері безпеки на найближчі роки", - йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони Грузії.

Чиковані зазначила, що оформлений документ є продовженням "Ініціативи щодо посилення оборони та заходів стримування для Грузії", яка була підписана у Тбілісі у жовтні 2021 року міністрами оборони Грузії та США.

Глава оборонного відомства Грузії Джуаншер Бурчуладзе на зустрічі з американською делегацією відзначив стратегічний характер співпраці зі США в оборонній сфері та подякував американській стороні за підтримку.

Двосторонні консультації високого рівня оборони між Грузією та США проводяться щорічно, для обміну інформацією, досвідом та розгляду конкретних напрямів взаємодії.

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Грузія США

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