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Чехия пострадала от сильных штормов с градом

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Суббота, 21 мая 2022, 13:18

Чехия пострадала от сильных штормов в пятницу вечером - в некоторых частях страны выпал град, что повлекло за собой значительные повреждения и затруднения движения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

По данным Чешского гидрометеорологического института, скорость ветра достигала 130 километров в час. О пострадавших пока не сообщается.

 

Фото: DPA

Местные пожарные команды сообщили о более чем 1000 вызовах.

Деревья, упавшие на землю из-за сильного ветра, нанесли ущерб автомобилям и заблокировали автомобильное и железнодорожное сообщение.

Ожидается, что работы по очищению будут продолжаться всю субботу.

В пражском районе Троя ураган повредил палаточный городок, созданный для беженцев из Украины. Некоторых из находившихся там людей пришлось доставлять в безопасное место на автобусе.

В пятницу в Германии торнадо прошел через западные части страны, ранив десятки людей и нанеся серьезный ущерб.

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