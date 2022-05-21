По западу Германии прокатился торнадо: десятки пострадавших

В пятницу в Германии торнадо прошел через западные части страны, ранив десятки людей и нанеся серьезный ущерб.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

В городе Падерборн в результате непогоды по меньшей мере 43 человека пострадали, причем 10 из них серьезно.

В соседнем городе Липпштадт более 100 человек временно оказались в ловушке возле местного открытого бассейна после того, как свергнутые деревья заблокировали выход.

NOW - Rare tornado rips through towns in North Rhine-Westphalia, Germany, during a heavy storm.pic.twitter.com/z8HBqXtoKc — Disclose.tv (@disclosetv) May 20, 2022

Вся территория города получила серьезные повреждения.

Фото: DPA

Шпиль католической церкви Святого Климентия в Хеллингхаузене сорвало с крыши церкви и разбросало по всему двору.

Фото: DPA

Пожарные со всей земли Северный Рейн-Вестфалия были направлены в города, чтобы помочь с очисткой разрушений.

Немецкие метеорологические службы объявили штормовое предупреждение на пятницу и предусмотрели в отдельных местах шторм до 130 км/ч.

В Балленштедте в земле Саксония-Ангальт двое граждан Франции погибли после того, как сильный порыв ветра задел их моторизованный параплан вскоре после взлета.

Власти Баварии сообщили, что 14 человек пострадали в пятницу, когда деревянная хижина, в которой они пытались скрыться, обрушилась во время шторма на озере Бромбах к югу от Нюрнберга.