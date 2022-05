По западу Германии прокатился торнадо: десятки пострадавших

В пятницу в Германии торнадо прошел через западные части страны, ранив десятки людей и нанеся серьезный ущерб.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

В городе Падерборн в результате непогоды по меньшей мере 43 человека пострадали, причем 10 из них серьезно.

В соседнем городе Липпштадт более 100 человек временно оказались в ловушке возле местного открытого бассейна после того, как свергнутые деревья заблокировали выход.

NOW - Rare tornado rips through towns in North Rhine-Westphalia, Germany, during a heavy storm.pic.twitter.com/z8HBqXtoKc