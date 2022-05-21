Чехія постраждала від сильних штормів з градом

Чехія постраждала від сильних штормів у п'ятницю ввечері - у деяких частинах країни випав град, що спричинило значні пошкодження та утруднення руху.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.

За даними Чеського гідрометеорологічного інституту, швидкість вітру досягала 130 кілометрів на годину. Про постраждалих поки не повідомляється.

Фото: DPA

Місцеві пожежні команди повідомили про понад 1000 викликів.

Дерева, що впали на землю через сильний вітер, завдали шкоди автомобілям і заблокували автомобільне та залізничне сполучення.

Очікується, що роботи з очищення триватимуть усю суботу.

У празькому районі Троя ураган пошкодив наметове містечко, створене для біженців з України. Деяких із розміщених там людей довелося доставляти у безпечне місце автобусом.

У п'ятницю у Німеччині торнадо пройшов через західні частини країни, поранивши десятки людей і завдавши серйозних збитків.