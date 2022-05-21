Португалия даст для Украины новое оружие и не комментирует противокорабельные системы

Португалия намерена и дальше оказывать Украине поддержу в сфере безопасности.

Об этом, как сообщает Европейская правда, заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошту в Киеве после встречи с президентом Зеленским.

"Мы уже направили военную поддержку – сначала нелетальную, потом летальную в рамках тех запросов, как направляла Украина в рамках наших возможностей", - заявил он. Премьер особо подчеркнул, что будет и в дальнейшем оказывать поддержку безопасности: "Эта работа не совершилась"

Кошту признал, что Владимир Зеленский на встрече с ним "сформулировал конкретные запросы" относительно дальнейшей помощи.

Он, впрочем, избежал прямого ответа на уточняющий вопрос о возможности предоставления противокорабельных ракет, таких как американские системы Harpoon.

"Что касается конкретных запросов, мы сейчас проверяем наличие своих ресурсов... Все, что мы сможем предоставить Украине, будет предоставлено", – заявил он.

Между тем, в понедельник Украина ожидает решения о поставках систем залпового огня.

Как сообщалось, Польша и Португалия помогут Украине на пути в ЕС.