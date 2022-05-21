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Португалія готує для України нову зброю і не коментує надання протикорабельних систем

Субота, 21 травня 2022, 17:00

Португалія має намір і надалі надавати Україні безпекову підтримку.

Про це, як повідомляє Європейська правда, заявив прем‘єр-міністр Португалії Антоніу Кошту в Києві після зустрічі з президентом Зеленським

"Ми вже направили військову підтримку – спочатку нелетальна, потім летальна в рамках тих запитів, як направляла Україна у рамках наших можливостей", - заявив він. Прем’єр окремо підкреслив, що буде і надалі надавати безпекову підтримку: "Ця робота не звершилася"

Кошту визнав, що Володимир Зеленський на зустрічі з ним "сформулював конкретні запити" щодо подальшої безпекової допомоги.

Він, утім, уник прямої відповіді на уточнююче запитання про можливість надання протикорабельних ракет, як-то американських систем Harpoon.

"Що стосується конкретних запитів, ми зараз перевіряємо наявність своїх ресурсів... Все, що ми зможемо надати Україні, буде надано", - заявив він.

Між тим, у понеділок Україна чекає на рішення про постачання систем залпового вогню.

Як повідомлялося, Польща і Португалія допоможуть Україні на шляху в ЄС.

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Португалія

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